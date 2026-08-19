Avis d'analystes France : du positif pour Edenred et Dassault Systèmes

Les bureaux d'études ont oublié de se lever ce matin. Il faut dire que c'est le calme plat pour l'actualité des sociétés cotées françaises. Après une longue traversée du désert, on note un frémissement sur Dassault Systèmes.
Dassault Systèmes : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 22 à 22,25 EUR.
Edenred : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 24,50 à 33,50 EUR.
LVMH : TD Cowen maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 525 à 510 EUR.
Veolia Environnement : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 40,50 à 41,50 EUR.
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