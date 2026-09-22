Avis d'analystes France : du positif pour Danone et Engie, le luxe toujours dans l'ornière

Les brokers réagissent au nouveau plan de moyen terme de la Société Générale ce matin. Ils relèvent aussi Engie et Danone, et continuent à sabrer dans les objectifs des valeurs du luxe.

Abivax : Truist Securities maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 151 USD.

Bouygues : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 53 à 57 EUR.

Danone : Deutsche Bank relève de vendre à conserver avec un objectif de cours de 61 EUR.

Eiffage : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 177 à 180 EUR.

Engie : Bernstein relève de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours réduit de 29,40 EUR à 27,70 EUR.

EssilorLuxottica : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 230 à 190 EUR.

Hermès International : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1 700 à 1 600 EUR.

Kering : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours réduit de 350 à 280 EUR.

Lumibird : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours réduit de 35 à 34 EUR.

LVMH : RBC Capital Markets dégrade de surperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 575 EUR à 475 EUR.

Mersen : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 49 à 50 EUR.

Safran : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 EUR.

Société Générale : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours réduit de 81,90 à 80,60 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 96 à 100 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 84 à 88 EUR.

VusionGroup : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 180 à 170 EUR.