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Avis d'analystes France : du positif pour Danone et Engie, le luxe toujours dans l'ornière
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 08:30
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Les brokers réagissent au nouveau plan de moyen terme de la Société Générale ce matin. Ils relèvent aussi Engie et Danone, et continuent à sabrer dans les objectifs des valeurs du luxe.

Abivax : Truist Securities maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 151 USD.

Bouygues : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 53 à 57 EUR.

Danone : Deutsche Bank relève de vendre à conserver avec un objectif de cours de 61 EUR.

Eiffage : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 177 à 180 EUR.

Engie : Bernstein relève de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours réduit de 29,40 EUR à 27,70 EUR.

EssilorLuxottica : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 230 à 190 EUR.

Hermès International : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1 700 à 1 600 EUR.

Kering : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours réduit de 350 à 280 EUR.

Lumibird : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours réduit de 35 à 34 EUR.

LVMH : RBC Capital Markets dégrade de surperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 575 EUR à 475 EUR.

Mersen : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 49 à 50 EUR.

Safran : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 EUR.

Société Générale : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours réduit de 81,90 à 80,60 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 96 à 100 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 84 à 88 EUR.

VusionGroup : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 180 à 170 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2026 à 08:30:00.

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