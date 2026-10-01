Avis d'analystes France : du nouveau sur Bouygues, Amundi, Euronext et SSB

Berenberg entame le suivi de Bouygues à l'achat, tandis que Goldman Sachs relève ses objectifs sur Amundi, Euronext et Sartorius Stedim Biotech.

Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 55 à 54 EUR.

Amundi : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 104 EUR.

Arkema : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 67 à 65 EUR.

Bouygues : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 54 à 52 EUR. Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 55 EUR.

Capgemini : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 135 à 130 EUR.

Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 162 à 169 EUR.

Kaufman & Broad : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 35 à 28 EUR.

Lacroix Group : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 24 à 24,60 EUR.

Marie Brizard Wine & Spirits : Oddo BHF reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2,80 à 2,60 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 208 à 223 EUR.

SEB : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 70,10 à 71,50 EUR.

Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 19,80 à 19,40 EUR.

TotalEnergies : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 92 à 97 EUR.

Vallourec : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 27 à 25 EUR.