Avis d'analystes France : ça s'agite autour de STMicroelectronics et Accor
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 08:36
Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 58 à 55,70 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 46,50 EUR à 47 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 60 à 59 EUR.
BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 101 à 104 EUR.
Dassault Systèmes : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 20 EUR.
Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.
Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54 EUR à 61 EUR.
EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 320 à 300 EUR.
Getlink : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17,10 à 19,10 EUR.
Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 272 EUR à 268 EUR.
Orange : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18,20 EUR à 18 EUR.
Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 400 à 370 EUR.
Spie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 51 à 53 EUR.
STMicroelectronics : Berenberg maintient sa recommandation d'acheter et relève l'objectif de cours de 29 EUR à 53 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 24,20 à 42 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'acheter et relève l'objectif de cours de 35 à 53 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38 à 48 EUR.
Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 20,50 EUR à 20,30 EUR.
Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'acheter et réduit l'objectif de cours de 188 à 187 EUR.
Worldline : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1,80 à 0,28 EUR.
Valeurs associées
|42,730 EUR
|MIL
|+0,86%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/04/2026 à 08:36:00.
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