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Avis d'analystes France : BNP repasse à l'achat sur L'Oréal
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 08:57
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Morgan Stanley remonte ses objectifs sur BNP Paribas et Crédit Agricole, Citi en fait autant sur STMicroelectronics. Goldman Sachs dégrade Société Générale pendant que BNP repasse positif sur L'Oréal.

Air Liquide : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 160 à 162 EUR.

BNP Paribas : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 120 à 129 EUR.

Bolloré : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 6 à 5 EUR.

Crédit Agricole : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 20 à 21 EUR.

Eiffage : Mediobanca maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 148 à 145 EUR.

EssilorLuxottica : Equita SIM maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 250 à 236 EUR.

L'Oréal : BNP Paribas relève de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 439 à 460 EUR.

LVMH : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 550 à 525 EUR.

Robertet : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 950 à 930 EUR.

Société Générale : Goldman Sachs dégrade d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 90,75 EUR à 80,50 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 89 à 94 EUR.

STMicroelectronics : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 62 à 65 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 08:57:00.

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