Avis d'analystes France : Barclays revient sur Orange, DB revalorise Euronext

Dans la sélection du jour, Antin, Euronext, BioMérieux, Orange et Vallourec.
Antin Infrastructure Partners : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12 à 11,50 EUR.
Biomérieux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 81 à 78 EUR.
Euronext : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 170 EUR à 180 EUR.
Orange : Barclays reprend le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 17 EUR.
Vallourec : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 29 à 28 EUR.
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