Avis d'analystes France : avis positifs sur Accor et GTT

La dernière sélection de la semaine fait la part belle à Accor et GTT. TotalEnergies est abaissé par Morgan Stanley.

Accor : Morgan Stanley relève de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 51 EUR à 55 EUR.

Axa : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 47,50 à 48 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.

Ayvens : UBS maintient sa recommandation d'acheter et réduit l'objectif de cours de 13,40 à 12,90 EUR.

FDJ United : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 26 à 24 EUR.

GTT : Berenberg relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 EUR à 245 EUR.

Sodexo : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 46 à 54 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 42,20 à 58,60 EUR.

Soitec : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 137 à 149 EUR.

TotalEnergies : Morgan Stanley dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 77 à 78 EUR.