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Avis d'analystes France : Alstom dans le dur, nouveau soutien pour STMicro
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:26

L'avertissement d'Alstom sur ses objectifs est lourdement sanctionné. Les analystes ajustent aussi la mire sur Airbus et Pernod Ricard.

Airbus : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 250,50 EUR à 220 EUR.

Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 24,50 EUR à 20 EUR. Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 31 à 23 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 21,50 EUR à 18,50 EUR.

BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 104 à 105 EUR.

Dassault Systèmes : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 36,82 à 33,35 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 23,25 à 21,75 EUR.

Hermès International : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 2350 à 2050 EUR.

Icade : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 28,60 à 29,10 EUR.

Kering : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 355 à 334 EUR.

Nexity : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 12,10 à 13,60 EUR.

Pernod Ricard : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 65,50 à 61 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 93 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 88 EUR.

STMicroelectronics : Mizuho Securities passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 USD à 48 USD.

TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 89 à 97 USD. Zacks reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 105 à 92 USD.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/04/2026 à 08:26:00.

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