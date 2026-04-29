Avis Budget voit ses pertes s'aggraver après la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 avril - ** L'action de la société de location de voitures Avis Budget CAR.O recule de 16,6% à 151,83 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du premier trimestre ** Le titre CAR a chuté de 74% depuis son plus haut historique atteint le 21 avril, à la clôture d'hier ** CAR a atteint un record le 21 avril après que des analystes ont évoqué un "short squeeze" ** La société a connu la plus forte baisse sur deux jours la semaine dernière, chutant de plus de 70% ** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une utilisation record de ses véhicules et à une amélioration des tarifs ** Prévoit un Ebitda ajusté de 850 à 1 000 millions de dollars pour l'exercice 2026 ** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,53 milliards de dollars au premier trimestre, contre une estimation consensuelle de 2,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** CAR s'échangeait récemment à 31 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur cinq ans de 11, ce qui suggère une surévaluation potentielle, selon les données de LSEG ** La note moyenne de huit analystes est "conserver" et leur objectif de cours médian à 12 mois est de 108,50 dollars, soit environ 40% de moins que le dernier cours de clôture de l'action ** À la dernière clôture, l'action CAR affichait une hausse de près de 42% depuis le début de l'année
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