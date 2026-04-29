Avis Budget s'enfonce pour la sixième journée consécutive après avoir annoncé une perte trimestrielle

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Mercredi, l'action Avis Budget CAR.O s'apprêtait à enregistrer une sixième séance consécutive de baisse après que la société de location de voitures a annoncé une deuxième perte trimestrielle d'affilée et qu'un investisseur majeur a réduit sa participation dans l'entreprise.

Le titre de la société a connu des fluctuations spectaculaires ce mois-ci, atteignant un plus haut historique de 847,7 dollars le 22 avril avant de chuter de plus de 78% depuis lors, dans une frénésie digne d'une “action meme”.

Les analystes avaient attribué la flambée vertigineuse du titre à un “short squeeze” – situation dans laquelle les investisseurs ayant misé contre la société sont contraints de liquider leurs positions en raison d’une hausse rapide du cours de l’action.

Selon la société d'analyse de données Ortex, les positions courtes sur le titre représentaient dernièrement environ 69% de son flottant, en baisse par rapport au record historique de 94,2% du flottant enregistré la semaine dernière.

L'action Avis était en baisse de 4,4% à 174 dollars en début de séance et figurait en troisième position des titres les plus commentés sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits.

La société basée à Parsippany, dans le New Jersey, a annoncé

mercredi une perte réduite de 8,01 dollars par action au premier trimestre, contre une perte de 14,35 dollars par action il y a un an.

Par ailleurs, des documents déposés mardi ont révélé qu'un investisseur majoritaire, Pentwater Capital Management, avait cédé des millions d'actions Avis entre le 22 et le 23 avril.

Deux fonds spéculatifs – SRS Investment Management et Pentwater – détiennent plus de 64% du total des actions en circulation d'Avis, selon les données compilées par LSEG. Pentwater a réduit sa participation d'environ 7,77 millions d'actions à environ 4,33 millions d'actions.

Pentwater n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Avis a enregistré une hausse de 4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 2,53 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Selon les calculs de LSEG, la société a enregistré une perte ajustée de 7,85 dollars par action, contre une perte attendue de 6,84 dollars par action.