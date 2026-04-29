Avis Budget s'apprête à enregistrer une sixième séance consécutive de baisse après une perte trimestrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action a chuté de 80 % par rapport à son plus haut historique

* L'entreprise annonce une deuxième perte trimestrielle consécutive

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout d'informations contextuelles sur le secteur de la location de voitures)

Mercredi, l'action Avis Budget CAR.O s'apprêtait à enregistrer une sixième séance consécutive de baisse après que la société de location de voitures a annoncé une deuxième perte trimestrielle consécutive et qu'un investisseur majeur a réduit sa participation dans la société.

Le titre de la société a connu des fluctuations spectaculaires ce mois-ci, atteignant un record historique de 847,7 dollars le 22 avril avant de chuterd'environ 80 % depuis lors, dans une frénésie digne d'une "action meme".

Les analystes avaient attribué la flambée vertigineuse du titre à un "short squeeze" – situation dans laquelle les investisseurs ayant misé contre la société sont contraints de liquider leurs positions en raison d’une hausse rapide du cours de l’action.

Selon la société d'analyse de données Ortex, les positions courtes sur le titre représentaient dernièrement environ 69 % de son flottant, en baisse par rapport au record historique de 94,2 % du flottant enregistré la semaine dernière.

L'action Avis a clôturé en baisse de 7 % à169,2 dollars, atteignant son plus bas niveau en quatre semaines. Le titre était le cinquième plus discuté sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits.

La société basée à Parsippany, dans le New Jersey, a annoncé mercredi une perte réduite de 8,01 dollars par action au premier trimestre, contre une perte de 14,35 dollars par action il y a un an.

Les sociétés américaines de location de voitures ont continué à enregistrer une demande de voyage soutenue, mais leur rentabilité a été mise à mal par des coûts d'exploitation élevés, des charges d'intérêts en hausse et une dépréciation accrue des véhicules.

Des sociétés telles qu'Avis et Hertz < HTZ.O> ont également été touchées par des pertes liées à des paris antérieurs sur les véhicules électriques, après qu'une demande plus faible que prévu les a contraintes à vendre des dizaines de milliers de véhicules électriques de leur flotte, souvent à prix réduits, amplifiant ainsi la dépréciation et les dépréciations comptables.

Par ailleurs, des documents déposés mardi ont révélé qu'un investisseur majoritaire, Pentwater Capital Management, s'était débarrassé de millions d'actions Avis entre le 22 et le 23 avril.

Deux fonds spéculatifs – SRS Investment Management et Pentwater – détiennent plus de 64 % du total des actions en circulation d'Avis, selon les données compilées par LSEG. Pentwater a réduit sa participation d'environ 7,77 millions d'actions à environ 4,33 millions d'actions.

Pentwater n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Avis a enregistré une hausse de 4 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 2,53 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Selon les calculs de LSEG, la société a enregistré une perte ajustée de 7,85 dollars par action, contre une perte attendue de 6,84 dollars par action.