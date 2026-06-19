Avio signe une nouvelle commande de plus de 35 millions d'euros avec MBDA en France

Avio a signé un ordre de production pour la fourniture de moteurs-fusées à propergols solides et de surfaces aérodynamiques associées au système de défense ASTER 30, pour une valeur totale dépassant 35 millions d'euros.

La commande couvre une période de production de quatre ans.

Cette transaction renforce encore la collaboration de la société avec le groupe MBDA, soutenant la défense européenne face à la demande croissante pour le système de défense antimissile SAMP/T NG.