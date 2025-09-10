 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Avidity Biosciences prévoit de lancer une offre d'actions pour un montant de 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 22:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions d'Avidity Biosciences RNA.O ont baissé de 18,1 % à 38 dollars après la clôture du marché, alors que la société cherche à lever des capitaux

** La société basée à San Diego, en Californie, annonce () une offre d'actions de 500 millions de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer ses trois programmes cliniques en phase avancée, pour faire progresser la R&D associée à sa plateforme de conjugués anticorps-oligonucléotides, entre autres utilisations

** Leerink, JP Morgan, TD Cowen, Cantor et Wells Fargo sont les teneurs de livre conjoints ** Tôt mercredi, la société a déclaré que son médicament expérimental, Del-zota, pour une forme de dystrophie musculaire de Duchenne a montré que les patients se sont améliorés sur les tests de mouvement clés dans l'essai de stade précoce et intermédiaire

** Les actions de l'ARN ont terminé la séance du mercredi en baisse de 0,5 % à 46,40 $, en hausse de ~60 % depuis le début de l'année

** Avec ~128,7 millions d'actions en circulation, elle a une capitalisation boursière d'environ 6 milliards de dollars

** Tous les 18 analystes sont optimistes sur le titre avec une prévision médiane de 66,50 $, selon le London Stock Exchange Group (LSEG)

Valeurs associées

AVIDITY BIOSCI
46,4000 USD NASDAQ -0,47%
