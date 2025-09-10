Avidity Biosciences prévoit de lancer une offre d'actions pour un montant de 500 millions de dollars

10 septembre -

** Les actions d'Avidity Biosciences RNA.O ont baissé de 18,1 % à 38 dollars après la clôture du marché, alors que la société cherche à lever des capitaux

** La société basée à San Diego, en Californie, annonce () une offre d'actions de 500 millions de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer ses trois programmes cliniques en phase avancée, pour faire progresser la R&D associée à sa plateforme de conjugués anticorps-oligonucléotides, entre autres utilisations

** Leerink, JP Morgan, TD Cowen, Cantor et Wells Fargo sont les teneurs de livre conjoints ** Tôt mercredi, la société a déclaré que son médicament expérimental, Del-zota, pour une forme de dystrophie musculaire de Duchenne a montré que les patients se sont améliorés sur les tests de mouvement clés dans l'essai de stade précoce et intermédiaire

** Les actions de l'ARN ont terminé la séance du mercredi en baisse de 0,5 % à 46,40 $, en hausse de ~60 % depuis le début de l'année

** Avec ~128,7 millions d'actions en circulation, elle a une capitalisation boursière d'environ 6 milliards de dollars

** Tous les 18 analystes sont optimistes sur le titre avec une prévision médiane de 66,50 $, selon le London Stock Exchange Group (LSEG)