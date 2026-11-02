AVID s'aligne sur l'offre revalorisée de Warburg Pincus, à hauteur de 1,6 milliard de dollars, pour le rachat de la société australienne Ingenia

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(Reformulation du premier paragraphe, ajout d'un commentaire d'analyste aux points 7 et 8 et de l'évolution du cours de l'action au point 9)

par Shivangi Lahiri et Jasmeen Ara Islam Shaikh

AVID Property Group a égalé l'offre de rachat de Warburg Pincus, d'un montant de 2,24 milliards de dollars australiens (1,57 milliard de dollars américains), sur la société australienne Ingenia Communities INA.AX , a annoncé lundi Ingenia, ce qui a propulsé l'action à son plus haut niveau depuis près de 11 mois.

Voici quelques détails:

* AVID, un promoteur immobilier basé à Sydney, a relevé son offre de 5 ,40 à 5,50 dollars australiens par action

* Ce prix inclut une distribution en espèces pouvant atteindre 0,05 dollar australien par action , que la société immobilière Ingenia versera à ses actionnaires au titre du semestre se terminant le 31 décembre 2026

* Cette dernière offre correspond à l'offre améliorée faite le 28 octobre par la société américaine Warburg Pincus pour le rachat d'Ingenia

* Elle représente une prime de 15,5 % par rapport au dernier cours de clôture d’Ingenia avant la première proposition indicative d’AVID le 26 octobre

* Ingenia a déclaré qu’elle n’avait pas encore l’intention de recommander àses actionnaires de voter en faveur de la proposition d’AVID et qu’elle poursuivrait ses efforts pour acquérir le promoteur immobilier résidentiel Peet PPC.AX

* Ingenia avait proposé de racheter Peet en août, dans le cadre d’une opération valorisant cette dernière à 992,5 millions de dollars australiens

* L'accès de Warburg Pincus aux comptes d'Ingenia a pris fin lundi, àl'expirationdu délai imparti

* Mark Elzayed, directeur des investissements chez Vestra Capital, a déclaré que poursuivre l’acquisition de Peet tant que les offres publiques d’achat restent non contraignantes constituait un moyen raisonnable de préserver les options des actionnaires

* “Toutefois, les investisseurs devraient s'attendre à ce que le conseil d'administration explique clairement comment il met en balance une sortie immédiate en espèces avec la valeur à long terme et les risques liés à la mise en œuvre de l'acquisition de Peet,” a ajouté Elzayed

* L’action Ingenia a progressé de 2,5 % pour atteindre 5,445 dollars australiens lundi, son plus haut niveau depuis la mi-décembre

($1 = 1,4225 dollar australien)