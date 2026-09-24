Aviation : lutter contre les traînées de condensation pour repousser (un peu) le réchauffement

Une étude commandée par Transport & Environment (T&E) met en avant l'efficacité climatique potentielle d'une modification ciblée des trajectoires et horaires de vol.

T&E annonce qu'éviter les traînées de condensation pourrait repousser de 2040 à 2050 une contribution de 0,08 °C de l'aviation au réchauffement climatique, selon un rapport publié par Klima Consulting. Concrètement, éviter la moitié de ces traînées à partir de 2030 permettrait de réduire le réchauffement d'environ 0,025 °C en 2050 puis de 0,049 °C en 2070.

L'organisation souligne que le phénomène est concentré sur une faible proportion du trafic : en 2019, seulement 3% des vols étaient responsables de 80% du réchauffement provoqué par les traînées de condensation, les vols les plus concernés ayant principalement lieu la nuit et en hiver. Une réduction de moitié de leur impact climatique représenterait l'équivalent de 7% à 23% des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) de l'aviation en 2025, sur la base du trafic actuel.

T&E estime que le détournement ou la reprogrammation d'un nombre limité de vols constitue une solution pour réduire cet impact. L'organisation rappelle toutefois que ces mesures doivent rester complémentaires à une réduction effective des émissions de CO2 du transport aérien et ne peuvent s'y substituer.