Avery Dennison en hausse après avoir publié des prévisions de bénéfices annuels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 juillet - ** L'action d'Avery Dennison AVY.N progresse d'environ 10% à 183 dollars en pré-ouverture
** Le spécialiste de l'étiquetage prévoit un bénéfice annuel supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à la hausse des prix, à des mesures de réduction des coûts et à une forte demande dans son activité matériaux
** Elle table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 10 et 10,30 dollars pour l'exercice fiscal, dont la valeur médiane est légèrement supérieure à l'estimation de 10,02 dollars
** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 2,89 dollars, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s’établissaient à 2,47 dollars
** L'objectif de cours médian des 13 courtiers couvrant le titre s'établit à 204,50 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 8% depuis le début de l'année
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