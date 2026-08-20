Avertissement sur résultats pour JD Sports

Face à la baisse du pouvoir d'achat et à la fin de cycle de certains modèles phares de baskets, le distributeur britannique JD Sports Fashion a révisé à la baisse ses objectifs de profitabilité pour l'exercice 2026-2027.

Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré un repli de ses ventes organiques de 1,3% et de 3,1 % à périmètre comparable. Sur le premier semestre, la marge brute est toutefois restée conforme aux attentes, bien que des investissements sur les prix aient été réalisés pour maintenir la compétitivité face à la pression promotionnelle du marché.

Au niveau géographique, la zone Amérique du Nord a enregistré une baisse organique des ventes de 4,5%, affectée par une baisse des dépenses des ménages, un calendrier plus faible pour les lancements de produits et le report des achats de rentrée scolaire sur le mois d'août. En Europe, les ventes organiques ont été quasi-stable (-0,4%) grâce à la résilience des activités des articles de sport en Europe du Sud. En Asie-Pacifique, les ventes, toujours en organique, ont bondi de 10,2%.

Compte tenu de ces facteurs de freinage et d'un environnement promotionnel qui devrait persister sur la seconde moitié de l'exercice, JD Sports table désormais sur un bénéfice avant impôts et éléments ajustés situé entre 700 et 800 millions de livres sterling pour l'exercice 2026-2027 (contre une fourchette initiale de 750 à 850 millions de livres).

Le groupe a toutefois confirmé son objectif de flux de trésorerie disponible compris entre 460 et 520 millions de livres.