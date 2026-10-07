Avertissement et restructuration industrielle pour OPmobility

Face à une dégradation plus marquée que prévu du marché automobile mondial, marquée par la baisse des volumes de production, la concurrence chinoise et la volatilité des matières premières, l'équipementier automobile (ex-Plastic Omnium) a ajusté ses objectifs financiers pour 2026. Le groupe déploie en parallèle un plan d'actions ciblées en Europe pour préserver sa compétitivité et sa rentabilité.

La société table désormais sur une marge opérationnelle entre 430 et 450 millions d'euros, contre environ 500 millions d'euros précédemment. Le cash-flow libre est attendu à plus de 220 millions d'euros, loin de la fourchette de 250 à 300 millions d'euros initialement prévue. De son côté, le résultat net part du groupe qui devrait être "significatif" est confirmé, ainsi qu'une amélioration de la dette nette par rapport à fin 2025.

Réorganisation de l'empreinte industrielle et de la R&D en Europe

En parallèle, OPmobility va adapter son modèle opérationnel en France et en Allemagne pour faire face aux surcapacités et au ralentissement des projets dans les moteurs thermiques et l'hydrogène.

Le groupe va opérer un transfert de la production du site de Sterbfritz en Allemagne vers d'autres usines du pays et ajuster les capacités du site de Flers-en-Escrebieux en France. Ces projets entraîneraient la suppression d'environ 460 postes en Allemagne et 310 postes en France.

En ce qui concerne la R&D, certaines expertises des sites d'Alphatech (Venette) et de Labège seront transférées vers le site de Lachelle dans l'Oise.

Le groupe anticipe des coûts de restructuration compris entre 120 et 130 millions d'euros sur l'exercice 2026.

Ces mesures visent à réorienter les ressources d'OPmobility vers des marchés et des technologies plus porteurs. Le groupe accélère ainsi le développement de ses capacités de production en Amérique du Nord et en Asie, et poursuit ses investissements ciblés, à l'image du récent accord conclu pour acquérir l'activité éclairage de Hyundai Mobis.