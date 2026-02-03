 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avergies, Valorizon et Waga Energy démarrent la production de biométhane dans le Lot-et-Garonne
information fournie par Boursorama CP 03/02/2026 à 08:00

Jeudi 29 janvier 2026, l'unité WAGABOX® implantée sur l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de l'Albié à Monflanquin (Lot-et-Garonne) a commencé à produire et à injecter du biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel. Ce projet porté par Biogaz Monflanquin, société créée par Valorizon et Avergies, marque une étape importante dans la transition énergétique du territoire lot-et-garonnais.
Grâce à la technologie brevetée WAGABOX® développée par Waga Energy, le biogaz émis par les déchets enfouis sur le site est désormais valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile. Le biométhane est injecté directement dans le réseau de distribution de gaz naturel de Territoire d'Énergie Lot-et-Garonne, exploité par GRDF, pour alimenter les particuliers et les entreprises du département.
L'unité WAGABOX® produira environ 12 GWh de gaz renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation de 2 000 foyers. Cette production permettra d'éviter l'émission de 3 200 tonnes d'équivalent CO₂ par an dans l'atmosphère , en substituant du biométhane au gaz naturel fossile.

Valeurs associées

WAGA ENERGY
22,4500 EUR Euronext Paris -1,75%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank