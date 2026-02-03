Avergies, Valorizon et Waga Energy démarrent la production de biométhane dans le Lot-et-Garonne

Jeudi 29 janvier 2026, l'unité WAGABOX® implantée sur l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de l'Albié à Monflanquin (Lot-et-Garonne) a commencé à produire et à injecter du biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel. Ce projet porté par Biogaz Monflanquin, société créée par Valorizon et Avergies, marque une étape importante dans la transition énergétique du territoire lot-et-garonnais.

Grâce à la technologie brevetée WAGABOX® développée par Waga Energy, le biogaz émis par les déchets enfouis sur le site est désormais valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile. Le biométhane est injecté directement dans le réseau de distribution de gaz naturel de Territoire d'Énergie Lot-et-Garonne, exploité par GRDF, pour alimenter les particuliers et les entreprises du département.

L'unité WAGABOX® produira environ 12 GWh de gaz renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation de 2 000 foyers. Cette production permettra d'éviter l'émission de 3 200 tonnes d'équivalent CO₂ par an dans l'atmosphère , en substituant du biométhane au gaz naturel fossile.