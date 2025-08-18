AVENTADOR (ex ALGREEN) : Convocation des actionnaires à une assemblée générale mixte le mardi 23 septembre 2025

Paris le 18 août 2025 à 18h00

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, ticker : ALAVE- ISIN : FR001400IV58) société de portefeuille cotée sur le marché Euronext Growth, annonce la réunion de son assemblée générale mixte pour l'approbation des comptes 2025.

Les actionnaires de la société AVENTADOR (la « Société ») sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le mardi 23 septembre 2025, à 10h30, dans les locaux du club The Lyink, situés au 2, place de la Bourse – 69002 Lyon.

Le texte exact des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires sera mis à disposition des actionnaires de la Société selon les modalités et dans les délais légaux.

Un avis de réunion des actionnaires à l'assemblée générale mixte du mardi 23 septembre 2025 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du lundi 18 août 2025. Cet avis peut être consulté sur le site internet de AVENTADOR https://www.aventadorholding.com/investor-relations .

Les documents préparatoires à cette assemblée générale seront mis à disposition selon les modalités et dans les délais légaux.

A propos de AVENTADOR

AVENTADOR est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

Contact Presse et Investisseurs

AELIUM – Finance & Communication : aventador@aelium.fr

Tel : +33 1 89 70 76 89

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALAVE, ISIN : FR001400IV58)

www.aventadorholding.com