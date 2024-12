AVENTADOR (ex ALGREEN) : Aventador annonce la signature d'un protocole d'accord stratégique avec OOH MY AD!

Aventador annonce la signature d'un protocole d'accord stratégique avec OOH MY AD!

Paris, le 11 décembre 2024 à 9:30

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, ticker : ALAVE- ISIN : FR001400IV58) société de portefeuille cotée sur le marché Euronext Growth, annonce la signature d'un protocole d'investissement stratégique marquant une étape clé dans sa feuille de route 2024. Ce protocole formalise l'acquisition de 80% des titres de la société AdTech GROUPE COM'UNIQUE – CRISTAL spécialisée dans les solutions innovantes en média « Outdoor » (OOH) et data.

Une acquisition au cœur de la stratégie de transformation d'Aventador

Conformément à sa nouvelle stratégie annoncée en juin 2024, Aventador vise à constituer un portefeuille d'entreprises rentables et en croissance. Cette opération inclut un apport de 51% des titres de la société cible, rémunéré par émission d'actions d'Aventador, ainsi que l'achat de 29% de parts supplémentaires pour un montant en numéraire de 2,9 millions d'euros maximum. La valorisation sera confirmée par un commissaire aux comptes-commissaire aux apports près le Tribunal de Commerce de Lyon.

La société cible, fondée en 2005, est un acteur innovant de la publicité OOH (« Out Of Home ») et se distingue par sa plateforme digitale de mesure et d'analyse d'audience en temps réel , intégrant le Big Data et la Smart Data. Cet outil permet un ciblage précis et une optimisation sans précédent des campagnes publicitaires. Com'Unique prévoit un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros en 2025 et un excédent brut d'exploitation de 313 000 euros. Aventador sera rémunéré par une redevance de 8% de l'EBE payée semestriellement.

Des objectifs alignés pour maximiser la création de valeur

Cette acquisition reflète l'engagement d'Aventador à générer de la valeur pour ses actionnaires à travers des synergies entre les entreprises du portefeuille et une diversification sectorielle. Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur Général d'Aventador, a déclaré : « Cette première opération, de taille modeste, illustre notre vision stratégique. Cette entreprise vient de signer des contrats importants avec de grands noms et nous allons l'accompagner dans son développement, notamment par des acquisitions. »

Guillaume Guttin, Président-Directeur Général de Com'Unique-Cristal, a déclaré : « Nous avons signé cette année plusieurs contrats avec notamment la Fédération des Buralistes, pour laquelle nous allons installer dans les prochaines années jusqu'à 6 000 écrans vitrine interactifs. »

Détails et prochaines étapes

Le protocole d'investissement signé repose sur plusieurs conditions suspensives, notamment de due diligence favorable, de la confirmation de la valorisation par le commissaire aux apports, et l'approbation de l'opération par les assemblées générales du cédant et du cessionnaire.

A propos de AVENTADOR

AVENTADOR est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

Contact Presse et Investisseurs

AELIUM – Finance & Communication : aventador@aelium.fr

Tel : +33 1 89 70 76 89

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALAVE, ISIN : FR001400IV58)

www.aventadorholding.com