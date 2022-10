AVENIR TELECOM : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023 : recentrage réussi sur l'activité coeur de métier de ventes de mobiles et accessoires

Croissance de +10% des ventes de mobiles et accessoires ;

Arrêt confirmé de l'activité de vente d'ordinateurs portables et tablettes.

Marseille, le 28 octobre 2022 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce son chiffre d'affaires semestriel ainsi que sa prévision de résultats pour la période du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022.

(en millions d'euros) S1 2021-2022 S1 2022-2023 Variation

sur 1 an Mobiles et accessoires 10,7 11,8 +10% Ordinateurs portables et tablettes 10,5 1,8 -82% Chiffre d'affaires 21,2 13,6 -36%

Performance de l'activité cœur de métier

Le groupe est aujourd'hui recentré sur son cœur d'activité, la vente de mobiles et accessoires, pour lequel les perspectives de croissance entrevues en début d'année se sont confirmées. Ainsi, le chiffre d'affaires de cette branche s'inscrit en progression de 10%, à 11,8 millions d'euros.

Avenir Telecom a bénéficié d'un large catalogue de produits et d'une couverture géographique de plus en plus dense pour générer cette croissance. La zone Europe Moyen-Orient Asie (68% des ventes semestrielles) s'inscrit ainsi en croissance de 72% et compense le recul de 37% de la zone Asie Océanie (32% des ventes) lié intégralement à l'activité en Australie où les accessoires les accessoires Energizer® bénéficiaient d'un taux de pénétration élevé (30%).

En parallèle, le 1 er semestre 2022-2023 marque l'arrêt effectif des ventes d'ordinateurs portables et tablettes, conformément à l'annonce faite le 22 juin 2022. Avenir Telecom a décidé de mettre un terme à son partenariat dans le domaine, celui-ci n'ayant pas généré les synergies et les perspectives escomptées. Il en résulte un chiffre d'affaires résiduel de 1,8 million d'euros au 1 er semestre contre 10,5 millions au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Effet volume compensé par des gains de change

Cette croissance de l'activité cœur s'est faite dans un contexte de pénurie de composants, d'inflations généralisée et de difficultés logistique. Ceci prouve la très bonne maîtrise opérationnelle du Groupe et permet de maintenir un taux de marge opérationnelle, avant coûts centraux, estimé au niveau qui prévalait en 2021-2022. Toutefois, la réduction globale du volume d'activité réalisé (13,6 millions d'euros contre 21,2 millions) pèsera sur le résultat opérationnel du 1 er semestre (-0,7 million au 1 er semestre 2021-2022).

Cette évolution défavorable devrait être compensée par l'évolution des parités monétaires (gains de change sur la valorisation des actifs) et des taux d'intérêt (actualisation de la valeur du passif) de sorte que le résultat net des activités poursuivies est attendu positif (-1,6 million au 1 er semestre 2021-2022).

Trésorerie disponible de plus de 25 millions d'euros à fin septembre 2022 et recherche active d'opportunités d'acquisitions

Conformément à sa politique de saine gestion, Avenir Telecom a parfaitement géré cette décroissance d'activité comme en témoigne sa trésorerie disponible estimée à 25,7 millions d'euros à fin septembre 2022 contre 25 millions d'euros à fin mars 2022. Durant ce semestre, le Groupe a eu un recours marginal à la ligne de financement en fonds propres à hauteur de 1,5 million d'euros.

Dans ce contexte, Avenir Telecom poursuit son analyse des opportunités d'investissement selon les 3 axes complémentaires définis dans le plan stratégique (enrichissement du portefeuille de licences, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation). Après plus d'une année de recherche active par son propre réseau, le Groupe a mandaté un cabinet spécialisé dans le domaine pour l'aider à identifier et valoriser les dossiers. Le Groupe espère concrétiser une opération avant la fin de l'exercice.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

