AVENIR TELECOM : Avenir Telecom multiplie son chiffre d'affaires par 2,2 au 1er semestre 2021-2022 grâce au succès de sa nouvelle stratégie commerciale

Marseille, le 15 novembre 2021. Avenir Telecom (Paris, AT) est heureux d'annoncer le doublement de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021-2022 (période du 1er avril au 30 septembre 2021) par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette très forte croissance est le fruit de la politique de diversification de l'offre mise en œuvre dans le cadre du plan stratégique.

21,2 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé

Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 21,2 millions d'euros à fin septembre 2021 contre 9,5 millions un an plus tôt à périmètre comparable. En effet, après l'arrêt de ses activités avec les opérateurs télécoms, le chiffre d'affaires réalisé sur cette activité non poursuivie en 2019-2020 a été neutralisé.

Dans le détail, l'activité de ventes de produits de téléphonie mobile (smartphones, feature phones et accessoires), ressort à 10,7 millions d'euros et retrouve ses niveaux d'avant crise sanitaire. La nouvelle activité de ventes de produits informatiques (ordinateurs portables et accessoires), réalisée dans le cadre de l'alliance annoncée en juin 2021 avec Thomson Computing, a généré un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros pour ses premiers mois de mise en œuvre. Elle porte la croissance de l'activité en Europe (+309%) alors que l'Asie est en légère progression (+6%).

(en millions d'euros) 2020-2021 2021-2022 Var. % Chiffre d'affaires 9,5 21,2 +124% Dont Europe, Moyen-Orient, Afrique 3,7 15,1 +309% Dont Asie 5,7 6,1 +6% Dont Amériques 0,0 0,0 NS

Amélioration sensible du résultat opérationnel semestriel

Grâce à la bonne maîtrise des coûts, cette croissance forte de l'activité devrait permettre au Groupe d'afficher un résultat opérationnel semestriel en nette amélioration à fin septembre 2021 et ainsi confirmer le redressement engagé depuis 3 ans.

21 millions d'euros de commandes non encore facturées

Grâce à son anticipation et son savoir-faire en matière d'approvisionnement et de logistique, Avenir Telecom tire son épingle du jeu de la reprise de l'activité économique mondiale. Si le Groupe reste vigilant face aux tensions mondiales dans toute la chaine logistique (approvisionnement en composants, capacités de production, transport, clients, etc.), cette dynamique présage d'un bon 2nd semestre. À ce jour, le carnet de commandes pour des produits à livrer avant la fin de l'exercice s'élève à 21 millions d'euros.

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2021-2022, le 13 décembre 2021

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Amaury Dugast Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr adugast@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

