AVENIR TELECOM : Avenir Telecom met fin à son partenariat avec Metavisio (anciennement Group SFIT)

Marseille, le 22 juin 2022 . Avenir Telecom (Euronext Paris - FR0013529815 AVT), concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce avoir mis fin unilatéralement à son partenariat avec Metavisio (anciennement Group SFIT / Euronext Access+ Paris - FR00140066X4 MLTHO) annoncé le 3 juin 2021 [1] .

Dans le cadre de cet accord, Avenir Telecom a mobilisé des partenaires industriels en Asie pour la fourniture de composants clés et l'assemblage des produits, tout en apportant son expertise sur les aspects logistiques et financiers. Les produits réalisés pour le compte de Metavisio ont parfaitement rempli tous les cahiers des charges définis par ce dernier. Au cours de l'exercice 2021-2022 (clos le 31 mars 2022), cette activité a généré pour Avenir Telecom un chiffre d'affaires de 19,7 millions d'euros et un important besoin en fonds de roulement du fait des avances financières réalisées pour sécuriser les approvisionnements.

Face à l'incapacité de Metavisio à honorer les engagements pris dans le cadre de l'accord (engagement de volumes minimums garantis, justifiées par de faibles perspectives de revente des produits et des commandes simultanées à des fournisseurs tiers, et délais de règlement notamment) et à la suite d'une analyse des risques et avantages liés à ce partenariat, Avenir Telecom a résilié le contrat de fourniture et de livraison de marchandises à Metavisio. La société a également sollicité le paiement immédiat des sommes dues sur des factures échues, soit 1,9 million de dollars à ce jour, et sur des commandes fermes non honorées pour lesquelles des dépôts de garantie ont été faits, soit 1,8 million de dollars.

Malgré ce contre-temps, Avenir Telecom confirme que les comptes annuels qui seront publiés fin juin démontreront un progrès continu, avec un résultat opérationnel et un résultat net des activités poursuivies en nette amélioration par rapport à leurs niveaux de l'exercice 2020-2021.

Le Groupe travaille activement sur de nouveaux projets de développement permettant de poursuivre cette dynamique au cours des prochains exercices.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Amaury Dugast Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr adugast@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

[1] Avenir Telecom et Group SFIT unissent leurs forces pour renforcer le leadership de la marque THOMSON dans l'univers des ordinateurs portables

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGlyaJRmkmaVyWqak56YmJJnaGZik2SYlmPIm2RpZJrGnXCVnGeVapmeZnBmlmdr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75125-groupeat_fin_sfit_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com