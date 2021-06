Marseille, Pontault-Combault, le 3 juin 2021. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , et Group SFIT (Thomson Computing), concepteur et distributeur d'ordinateurs portables et d'accessoires informatiques commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque THOMSON, annoncent la signature d'un partenariat stratégique. L'ambition des deux partenaires est de mettre en œuvre des synergies industrielles, commerciales et financières pour poursuivre la success story de la marque Thomson Computing.

Numéro 1 des ventes d'ordinateurs portables en France[1]

Thomson Computing est une entreprise française créée en 2013 par Stéphan Français qui détient le droit exclusif d'utiliser la marque THOMSON dans l'univers des ordinateurs portables, des tablettes et des accessoires informatiques. Riche de la puissance de cette marque française née en 1893, porteuse de valeurs d'innovation et mondialement connue (Top3 européen en TV sous licence de marque exploitée par TCL, numéro 2 mondial du secteur), et d'un positionnement stratégique gagnant (« La technologie au meilleur prix »), THOMSON Computing s'est imposé comme un leader avec environ 36% de part de marché en France, en 2020, sur le segment des PC portables à moins de 300 € TTC.

Aujourd'hui, Thomson Computing a développé une large gamme d'ordinateurs ultraportables (notebooks et ultrabooks) couvrant tous les besoins dans l'univers personnel et professionnel. Le Groupe a poursuivi en 2018 sa politique d'innovation en étant l'un des premiers fabricants au monde à proposer des ordinateurs équipés du processeur Qualcomm spécialement développé pour l'univers informatique.

Fort de ces nombreux atouts, Thomson Computing dispose aujourd'hui d'un carnet de commandes de l'ordre de 70 millions d'euros et de nombreuses opportunités de développement en France comme à l'international (Europe, Etats-Unis, Inde, etc.).

D'importantes synergies industrielles et commerciales

Afin d'entretenir cette dynamique de croissance, Avenir Telecom et Thomson Computing ont décidé d'unir leurs forces. Ainsi, Avenir Telecom va faire bénéficier à son nouveau partenaire de son expertise depuis plus de 30 ans, dans l'approvisionnement en composants, la fabrication auprès des meilleurs assembleurs en Asie et la logistique internationale. L'objectif est d'optimiser la disponibilité et la rentabilité des produits pour répondre à la forte demande des réseaux de distribution (Best Buy, Wallmart, MediaMarkt et la grande distribution française et européenne) dans un marché sous tension face à la pénurie de composants et l'explosion des coûts de production et de transport.

L'accord prévoit également un volet commercial avec une ouverture du réseau international de partenaires distributeurs d'Avenir Telecom, couvrant aujourd'hui plus de 55 pays dans le monde, aux produits de la gamme Thomson Computing.

Premier mouvement stratégique du nouvel Avenir Telecom

En devenant fournisseur et distributeur de Thomson Computing, Avenir Telecom étend son périmètre d'activité au-delà de l'univers de la téléphonie mobile et renforce son potentiel de croissance rentable.

Ce mouvement s'inscrit dans le plan stratégique du nouvel Avenir Telecom dont l'ambition est de déployer son savoir-faire au travers de 3 axes complémentaires :

L' enrichissement de son portefeuille de licences de marques afin de dupliquer le succès rencontré avec la marque Energizer ® ;

de marques afin de dupliquer le succès rencontré avec la marque ; La signature de partenariats industriels et commerciaux avec des sociétés présentant un important potentiel de synergies ;

avec des sociétés présentant un important potentiel de synergies ; La prise de participation dans des entreprises complémentaires.

À ce titre, Avenir Telecom et Thomson Computing ont d'ores et déjà pour ambition d'aller au-delà de l'accord annoncé ce jour en vue d'un rapprochement capitalistique à moyen terme.

Robert Schiano, Directeur Général d'Avenir Telecom, déclare : « Je suis très heureux que le premier mouvement stratégique de notre nouveau plan soit engagé avec Stéphan et les équipes de Thomson Computing. Nous sommes tous les deux nés dans l'univers de la distribution de produits d'électronique grand public et avons aujourd'hui la même démarche de rendre nos produits attractifs au travers de marques fortes, de technologies de pointe et d'un positionnement prix accessible.

Cette opération démontre l'intérêt de notre ligne de financement qui nous offre l'opportunité de soutenir le développement d'un champion français au travers d'une alliance créatrice de valeur. »

Stéphan Français, PDG de Thomson Computing, ajoute : « J'ai immédiatement vu dans Avenir Telecom, entreprise que je connais depuis longtemps, un partenaire idéal pour poursuivre notre plan de développement. Au-delà du soutien pour accompagner notre croissance, ils nous offrent un accès à des compétences et un réseau parfaitement complémentaires au notre.

J'ai annoncé à plusieurs reprises ma volonté d'ouvrir le capital de Thomson Computing, potentiellement dans le cadre d'une entrée en Bourse. Je suis très heureux de la perspective de le faire dans le prolongement de cette alliance avec Avenir Telecom. »

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels, lundi 14 juin 2021, après Bourse

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr nbouchez@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

[1] Segment des PC portables < 300 € TTC - source GFK

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : lG+flsqYZmaYyHGblZiXamNsZ2dixWOZZWibk2NoZJycZ52UxWhqmJqeZm9qmmpm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69550-groupeat_sfit_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com