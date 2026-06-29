 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron réapparaît avec ses lunettes d'aviateur
information fournie par AFP 29/06/2026 à 16:13

Le président français Emmanuel Macron accueille à l'Elysée le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq, le 29 juin 2026 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le président français Emmanuel Macron accueille à l'Elysée le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq, le 29 juin 2026 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Emmanuel Macron est réapparu lundi avec des lunettes d'aviateur, après avoir fait sensation au Forum de Davos en janvier en les arborant, déjà pour un problème oculaire.

Le chef de l'Etat les portait sur le perron de l'Elysée pour accueillir le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq, à la mi-journée. Trop de soleil en ce mois de juin surchauffé ? Non, de nouveau "un problème à l'oeil", a-t-on indiqué dans son entourage, sans plus de précisions.

Le président a continué à les arborer lors d'une cérémonie de signature de contrats à l'intérieur du Palais de l'Elysée au côté du sultan, puis dans un hôtel pour un forum d'affaires franco-omanais.

Emmanuel Macron avait fait la joie des réseaux sociaux à Davos avec ses lunettes et sa prononciation des mots "for sure" ("bien sûr"), martelés plusieurs fois dans son discours, en pleine tension avec Donald Trump.

Dans une allusion au Groenland, que le président américain ambitionne régulièrement d'annexer, le président français avait dit préférer "le respect" et "l'état de droit" aux "brutes".

Emmanuel Macron avait alors incarné la contre-offensive face au président américain, symbolisée à son corps défendant par ses lunettes de soleil.

Paradoxalement, Donald Trump avait amplifié le buzz en ironisant sur "le dur à cuire" avec "ses belles lunettes de soleil".

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 16:28

    Ce ne sont pas des lunettes de soleil qu'il doit porter mais des verres hyper grossissants car il a vraiment du mal à voir et à comprendre surtout la réalité des faits - en fait il est complètement dans le déni !- tellement il passe son temps à se regarder le nombril !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank