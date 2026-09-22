Avec ses nouveaux Mac, Apple entend rivaliser avec Microsoft et Nvidia dans la course à la réduction des coûts de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les Mac Mini et Mac Studio peuvent coûter près de 20 000 dollars et prendre en charge des tâches d’IA en local

* Selon IDC, Apple détient 4,6 % du marché des ordinateurs de bureau et portables professionnels, contre 91,3 % pour Windows

* Apple met en avant l'évolutivité de ses modèles d'IA embarqués, dont les puces partagent des principes et une architecture commune

par Stephen Nellis

Lorsque les nouveaux ordinateurs de bureau d’Apple AAPL.O seront commercialisés mardi, les dirigeants de l’entreprise tiendront un discours inhabituel à l’intention des acheteurs professionnels: ces machines reviennent moins cher que la location de centres de données.

Les Mac Mini et Mac Studio améliorés d’Apple, qui peuvent coûter près de 20 000 dollars et traiter des tâches d’IA en local, entreront en concurrence directe avec les nouveaux ordinateurs de bureau que Nvidia NVDA.O et les fabricants de PC sont en train de déployer; ceux-ci devraient être au cœur d’un événement Microsoft Windows MSFT.O organisé à San Francisco le mois prochain.

Ces nouveaux Mac sont destinés à des tâches d’IA plus exigeantes, telles que l’écriture de code ou la réalisation de tâches professionnelles complexes, sans avoir à acheter de « tokens » — l’unité fondamentale du calcul IA — auprès de leaders du cloud tels qu’OpenAI ou Anthropic.

Apple espère que son expérience en matière d’optimisation des performances des appareils alimentés par batterie, comme les iPhone, l’aidera à grignoter des parts de marché sur le terrain de Microsoft. Mais le défi est de taille: selon Linn Huang d’IDC, Apple détient environ 4,6 % du marché des ordinateurs de bureau d’entreprise, contre 91,3 % pour Windows.

Le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, était connu pour son ambivalence vis-à-vis de l’informatique d’entreprise, car les utilisateurs finaux ne pouvaient pas choisir leurs produits préférés. Mais Apple se retrouve aujourd’hui en position de force sur le marché des ordinateurs de bureau dédiés à l’IA, en partie grâce à une obsession de longue date pour les économies d’énergie.

Lorsqu’Apple a lancé ses premières puces Apple Silicon en 2020, la société a regroupé deux types de puces — de calcul et de mémoire — qui étaient séparées dans les PC, au sein d’une architecture mémoire unifiée afin d’améliorer l’autonomie de la batterie.

Cette étroite connexion entre le calcul et la mémoire, vers laquelle Nvidia et d’autres ne se sont tournés que récemment, a eu pour effet secondaire de rendre les Mac particulièrement performants en matière d’IA. Apple a commencé à être en rupture de stock de Mac Mini lorsque OpenClaw, un outil open source d’IA agentique, a connu un essor sur des marchés tels que la Chine.

Alors que les Mac Studio étaient initialement destinés aux créateurs de contenu éditant des vidéos ou de la musique, Apple y a discrètement intégré, au cours des deux dernières années, des fonctionnalités d’IA innovantes, telles qu’un réseau inter-puces sur mesure appelé RDMA over Thunderbolt.

Lors de son événement de lancement ce mois-ci, Apple a présenté quatre Mac Studio reliés entre eux pour exécuter un modèle d’IA comportant un billion de paramètres — une mesure de la complexité — afin de détecter et de corriger un bug de codage graphique. De telles tâches nécessitent généralement un centre de données, mais cette pile de Mac fonctionne à partir d’une simple prise murale.

« Une fois que vous avez la machine sur votre bureau, vous l’avez payée. Et je pense que nous offrons un excellent rapport qualité-prix, non seulement en termes de performances, mais aussi de coût », a déclaré Johny Srouji, directeur du matériel chez Apple. « Il n’y a pas de coût par token. Vous utilisez simplement la machine encore et encore. »

Microsoft vise le même marché pour ce que son directeur général, Satya Nadella, appelle l’« intelligence illimitée » de l’IA embarquée. M. Nadella a également indiqué que Microsoft prévoyait d’intégrer bon nombre de ses fonctionnalités d’IA dans une « super-application » pour Windows.

Mais la position historique de Microsoft en tant que leader de l’informatique d’entreprise l’a contraint à prendre en charge le matériel d’une multitude de fabricants, ce qui peut alourdir la charge de travail des développeurs Windows cherchant à tirer le meilleur parti d’une puce donnée.

Contacté pour commenter ces informations, Microsoft a indiqué qu’il travaillait avec ses partenaires fabricants de puces pour optimiser le travail d’IA avec ses outils Windows ML, et que des fonctionnalités telles que le RDMA constituaient un domaine d’investissement actif. Nvidia a refusé de commenter, mais lors du lancement de sa nouvelle puce pour PC cet été, le directeur général Jensen Huang a minimisé toute intention de concurrencer directement Apple, affirmant que Nvidia se concentrait sur l’élargissement des capacités des PC Windows.

Le fief de Nvidia reste le centre de données. M. Srouji a expliqué qu’Apple vendait aux entreprises l’idée que les modèles d’IA développés sur ses appareils peuvent s’adapter aussi bien à ses Mac Studio les plus onéreux qu’à ses iPhone et iPad les plus abordables, car leurs puces partagent des principes et une conception commune.

« On peut injecter énormément de puissance dans un centre de données », a déclaré M. Srouji. « Nous proposons une gamme variée de produits parmi lesquels les clients peuvent choisir en fonction de leurs propres besoins: de quel ordinateur, de quel produit ai-je besoin? »