Avec les solutions IoT de Kerlink, les communes réduisent leur consommation d'énergie et améliorent leurs services

Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), permet aux communes de déployer des solutions smart city grâce à la connectivité LoRaWAN, comme à Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine, une commune de 9 700 habitants et d'une superficie de 17 km2, qui a déployé un réseau IoT visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments de 20 %, à diminuer les émissions de CO2 et à rendre l'utilisation des équipements municipaux plus pratique.