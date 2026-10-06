Avec le rachat d'ezCater, Uber s'attaque au marché des repas d'entreprise

Uber Technologies a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition du traiteur pour entreprises américain ezCater, une opération de 2,3 milliards de dollars en numéraire qui va lui permettre de renforcer sa plateforme de livraison de repas à domicile.

Dans un communiqué, le groupe de San Francisco explique que ce rapprochement va permettre aux livreurs affiliés au réseau d'Uber Eats de bénéficier de commissions plus importantes sur les commandes conséquentes habituellement passées par les entreprises, que ce soit pour leurs déjeuners d'affaires ou leurs conférences.

Le ticket moyen payé par les clients d'ezCater s'élève en effet à plus de 400 dollars.

Basé à Boston, ezCater collabore avec 140 000 restaurants aux Etats-Unis, ce qui lui a permis de générer plus de 2,5 milliards de dollars de facturations totales sur son dernier exercice, pour un résultat opérationnel positif hors éléments exceptionnels.

"La restauration d'entreprise représente un marché colossal et est appelée à devenir une source de revenus majeure pour les restaurants", a commenté Dara Khosrowshahi, le directeur général d'Uber.

La transaction devrait être finalisée dans les mois qui viennent.