Assurance maladie : le gouvernement prévoit de réduire la prise en charge des actes médicaux dès cet été

"La FIPS souhaite alerter solennellement, au nom des partenaires sociaux, le gouvernement sur les conséquences désastreuses de telles mesures" a-t-elle prévenu. ( AFP / DENIS CHARLET )

La Fédération des institutions paritaires de protection sociale (FIPS) dénonce ce projet, estimant qu’il diminuera significativement "le pouvoir d'achat des salariés et des seniors, et augmentera les charges des entreprises".

"Le gouvernement vient de prévenir séparément les fédérations de complémentaires santé de son projet de relever fortement les tickets modérateurs sur les actes médicaux, par voie réglementaire à l'été", a annoncé dans un communiqué la Fédération des institutions paritaires de protection sociale (FIPS), qui représente les complémentaires paritaires (gérées par le patronat et les syndicats).

"Ce transfert massif de charges entre la Sécurité sociale et les régimes complémentaires pourrait être complété par d'autres mesures à l'étude, notamment de taxation, dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale", a ajouté la FIPS.

Le ticket modérateur est la part du prix du soin non remboursée par l'Assurance maladie. Elle est prise en charge plus ou moins largement par les complémentaires santé, le reste étant à la charge du patient.

"Conséquences désastreuses"

"Quel qu'en soient les détails à venir, la FIPS souhaite alerter solennellement, au nom des partenaires sociaux, le gouvernement sur les conséquences désastreuses de telles mesures", a-t-elle averti. "Elles diminueront significativement le pouvoir d'achat des salariés et des seniors, et augmenteront les charges des entreprises" , a ajouté la FIPS.

" Une fois encore, les mesures envisagées par le gouvernement reposent principalement sur des transferts de charge, sans s'accompagner à ce stade d'une réflexion globale sur la maîtrise des dépenses ", a-t-elle déclaré.

"Le rétablissement financier de l'Assurance maladie ne sera pas atteint par des transferts de charge décidés en urgence", a encore indiqué la FIPS.

Les deux autres fédérations de complémentaires santé sont la Mutualité, qui représente les complémentaires santé à statut mutualiste, et France Assureurs, la fédération des assurances privées.