Avec la filialisation du raffinage, Galp se concentre sur la croissance en amont au Brésil et en Namibie

Fusion avec Moeve pour former deux nouvelles entités

Galp évaluera la possibilité d'une cotation publique de sa fusion avec Moeve après au moins deux ans

(Mise à jour avec plus de détails tirés de l'interview de Marques da Silva par Reuters, et ajout d'éléments de contexte) par Dmitry Zhdannikov

Lasociété énergétique portugaise Galp GALP.LS va se concentrer sur le développement de ses activités en amont à partir des gisements pétroliers du Brésil et de la Namibie et pourrait introduire en bourse certaines parties de ses activités en aval nouvellement créées dans quelques années, a déclaré mardi à Reuters son codirecteur général Joao Diogo Marques da Silva.

La société a déclaré au début du mois qu'elle était en pourparlers avec Moeve, une société de capital-investissement, pour combiner leurs activités dans deux nouvelles entités - l'une se concentrant sur la vente au détail et l'autre sur le raffinage.

Les activités de production de pétrole et de gaz en amont de Galp, qui comprennent des participations dans des gisements de pétrole non exploités et étroitement surveillés au large de la Namibie , ne seraient pas incluses dans la fusion.

Si l'opération aboutit, elle donnera naissance à deux nouvelles sociétés et à l'un des plus grands raffineurs d'Europe.

L'annonce de la fusion a conduit les analystes à spéculer sur le fait que Galp pourrait chercher à vendre ses activités en amont.

M. Marques da Silva a déclaré que Galp se concentrait sur la croissance des activités en amont plutôt que sur une cible d'acquisition, étant donné que la production augmentera de 10 % en 2026 rien qu'au Brésil.

"Nous avons une histoire unique en amont. Nous avons construit une croissance, une histoire unique avec une base d'actifs très solide", a-t-il déclaré lors d'une interview au Forum économique mondial de Davos. "Nous sommes à la recherche d'options supplémentaires de création de valeur."

Galp pourrait revenir en Angola si des opportunités se présentent, a-t-il ajouté.

L'entreprise énergétique évaluera également la possibilité d'une cotation publique de sa fusion avec Moeve après au moins deux ans, a déclaré M. Marques da Silva, ajoutant qu'ils attendent un accord final sur la fusion à la mi-2026, lorsque les évaluations deviendront plus claires.

Galp contrôlerait 50 % de l'entreprise de vente au détail avec Moeve et environ 20 % du raffinage.

Galp aura besoin de clarifier les questions réglementaires liées à l'activité de vente au détail et devra consolider l'activité de raffinage et l'activité industrielle et réaliser des investissements avant de discuter d'une cotation en bourse, a-t-il déclaré.

L'accord entre Galp et la société espagnole Moeve, dont les actionnaires sont la société d'investissement publique des Émirats arabes unis Mubadala et la société d'investissement américaine Carlyle Group CG.O , n'est pas contraignant.

L'une des nouvelles entités gérera 3 500 stations-service, principalement en Espagne et au Portugal, et vendra plus de 6,5 millions de tonnes de produits raffinés par an.

L'autre entité exploitera les raffineries de pétrole de Moeve à Huelva et Algeciras, ainsi que la raffinerie de Galp à Sines. Les trois installations ont une capacité combinée d'environ 700 000 barils par jour.