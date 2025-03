Avec la défense, l'Europe tient-elle sa revanche boursière ?

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

L'effort de réarmement européen ainsi que le soutien économique à l'Ukraine, va profiter aux entreprises du secteur mais aussi à d'autres. (ici, un Rafale de l'armée de l'Air). (Crédits: Armée de l'Air)

Les indices européens ont réalisé une hausse importante, de 10% en deux mois. Elle est d'autant plus impressionnante que Wall Street marque une pause qui dure depuis 3 mois : tant le S&P 500 que le Nasdaq sont à l'arrêt depuis la fin du mois de novembre, depuis finalement l'élection de Donald Trump à la présidence des USA....

Au cours du mois de février, la surperformance européenne a été encore plus remarquable. On a ainsi vu les actions espagnoles progresser de près de 10%, alors que les « 7 magnifiques » américaines perdaient près de 9 % !

Source : Phiadvisor Valquant et Factset

Comment peut ont expliquer une telle déconnexion entre les USA et l'Europe, et cela peut-il durer très longtemps ? Nous proposons plusieurs éléments de réponse.

Le premier est de considérer que la volatilité actuelle n'est rien d'autre qu'une rotation sectorielle parfaitement justifiée par les excès des deux années 2023 et 2024. Faut-il rappeler la performance totalement exceptionnelle de NVIDIA l'année dernière ? Aujourd'hui, le style « Growth » fait une pause plus que nécessaire, aux USA comme en Europe, et c'est naturellement et par définition, le style Value qui en profite...L'écart en un mois est de 4% au sein des indices de style européen : c'est une différence importante de performance....

Source : Valquant

Le deuxième est l'agitation géopolitique exceptionnelle initiée par Donal Trump. Le stupéfiant rapprochement entre les USA et la Russie, ou plutôt entre MrsTrump et Poutine, qui se matérialise concrètement par la suspension de toute aide américaine à l'Ukraine, pour la «forcer à faire la paix», place l'Europe face à ses responsabilités.

Au-delà de la réaction d'orgueil bien naturelle face à des négociations commencées sans elle, l'Europe doit désormais compter sur elle-même, et procéder à un réarmement rapide face à la menace russe et à l'abandon américain. Cette situation induit deux conséquences majeures et plutôt favorables en termes boursiers.

La première conséquence est que les pays européens vont rapidement et massivement augmenter leurs dépenses militaires. Celles-ci atteignaient environ 2% de leur PIB en 2023, et pourraient rapidement s'approcher du niveau des USA, c'est-à-dire 3,4%. Cela représente donc de 1 à 1,5% du PIB, qui sera financé par dette.

Source : SIPRI

Ursula Von Der Leyen a présenté très récemment son plan « Rearm EU », qui prévoit notamment l'exclusion de ces dépenses de la limite des fameux 3% de déficit « aurorisé ». C'est une véritable révolution, et cela signifie tout simplement que les pays européens vont très probablement vivre l'équivalent d'une relance de 1 à 2% de leur PIB. Rappelons que la croissance en 2023 et 2024 a atteint 0,6% seulement, et qu'elle est prévue à 0,7% cette année 2025. C'est dire la puissance de la stimulation ainsi que son excellent timing. C'est en bonne partie pour cela que les bourses européennes ont flambé depuis 2 mois : le réarmement de l'Europe, c'est aussi un plan de relance massif qui arrive au meilleur moment...

La seconde conséquence est que cet effort de réarmement, ainsi que le soutien économique à l'Ukraine (reconstruction et sécurisation militaire du pays), va profiter aux entreprises européennes de l'armement mais aussi à de nombreuses autres sociétés de secteurs différents. Nous estimons que, sur la base d'un chiffre d'affaires « défense » 2023 d'environ 150mds€ des sociétés cotées et non cotées, l'effort de réarmement européen pourrait induire une hausse récurrente d'activité de 50 à 100%, et une hausse des profits du complexe militaro industriel européen plus important encore, probablement d'au moins 100%.

Source : SIPRI

La hausse des cours des actions concernées, parfois amplifiée par les problèmes de faible liquidité, est donc parfaitement justifiée. Si pour avoir la paix il faut préparer la guerre, alors il faut continuer à acheter les actions du secteur aéronautique et défense européen.