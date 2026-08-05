Avec "L'Odyssée", l'île sicilienne de Favignana se prépare à attirer davantage de touristes

par Giselda Vagnoni

La petite île italienne de Favignana, en Méditerranée, espère que le succès considérable du film "L'Odyssée", réalisé par Christopher Nolan, l'aidera à attirer davantage de visiteurs sans pour autant tomber dans le piège du surtourisme.

Sur les écrans depuis la mi-juillet, l'adaptation du récit épique d'Homère relatant le voyage de retour d'Ulysse après la guerre de Troie a rapporté plus de 264 millions de dollars (229 millions d'euros) dans le monde dès son premier week-end d'exploitation, ce qui constitue le plus gros succès de la carrière de Christopher Nolan.

Favignana, principale île de l'archipel des Égades située à 7 km de la côte ouest de la Sicile, sert de décor à Ithaque, la patrie d'Ulysse. Le Castello di Santa Caterina, une forteresse située au sommet de sa plus haute colline, figure le palais du héros de la mythologie grecque.

Les autorités locales souhaitent tirer parti du succès du film pour faire de Favignana, qui compte environ 3.000 habitants, une destination durablement prisée des touristes.

Avec le soutien de l'organisme en charge de la culture de la Sicile et du studio Universal Pictures, une exposition permanente pourrait ouvrir dès le mois d'octobre dans l'ancienne usine de transformation du thon Florio, qui a servi de quartier général au tournage de "L'Odyssée".

"L'idée est de permettre aux visiteurs de découvrir les différentes étapes de la production et de voir certains des costumes et du matériel utilisés dans le film", a déclaré le maire de Favignana, Giuseppe Pagoto, lors d'un entretien avec Reuters.

Les entreprises locales misent sur une tendance transformant les sites de tournage en hauts lieux touristiques, à l'instar de la série à succès "Commissaire Montalbano" qui a favorisé la fréquentation de la côte sud-est de la Sicile.

NOLAN À VÉLO, ZENDAYA EN PAUSE LECTURE

"Nous pensons que tout l'ouest de la Sicile pourrait gagner en attractivité pour les visiteurs américains grâce à 'L'Odyssée'", a déclaré à Reuters Giacomo Incarbona, président de l'association locale des hôteliers.

Le "tourisme cinématographique" est l'un ses segments en pleine croissance de l'industrie du voyage.

Selon l'Organisation mondiale du tourisme, institution spécialisée des Nations unies, les destinations mises en avant dans des films à succès peuvent faire grimper le nombre de visiteurs de 25% à 40%, tandis que le cabinet de conseil Future Market Insights prévoit que ce secteur pourrait peser près de 157,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2036.

L'équipe de "L'Odyssée" a passé plusieurs mois sur l'île entre fin 2024 et le printemps 2025, employant environ 500 figurants et techniciens.

Selon les estimation de Giuseppe Pagoto, le tournage a généré entre 1 et 2 millions d'euros de dépenses locales.

Giacomo Incarbona, dont l'hôtel trois étoiles a accueilli les équipes de coiffure et de maquillage, s'est dit frappé par les liens qui se sont tissés entre les équipes de production et les habitants de l'île.

"Nolan traversait la ville à vélo et saluait tout le monde. L'actrice hollywoodienne Zendaya, qui incarne Athéna, s'asseyait sur la place pour lire un livre", a-t-il raconté.

Des investisseurs internationaux originaires d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Inde ont contacté la municipalité afin d'explorer des opportunités dans le tourisme haut de gamme en vue de la saison 2027, a déclaré le maire.

HÔTELS DE LUXE ET BOUÉES D'AMARRAGE

L'ancien village de vacances Valtur, aujourd'hui à l'abandon, doit être réaménagé en complexe hôtelier cinq étoiles, tandis que l'historique Palazzotto Florio, situé sur la place principale de l'île, est en train d'être transformé en un hôtel de luxe dont l'ouverture est prévue en juin 2027.

"Pendant des années, les habitants ont rénové leurs maisons pour en faire des chambres d'hôtes. Aujourd'hui, nous voyons des entrepreneurs investir dans des actifs majeurs à travers l'île et les réaménager", a dit Giuseppe Pagoto.

Favignana tient cependant à éviter le fléau du surtourisme qui met à rude épreuve des destinations bien établies telles que Venise, Florence et les Dolomites.

" Une onde de choc pourrait nous nuire", a souligné Giacomo Incarbona, qui espère une prolongation de la saison touristique plutôt qu'un afflux massif de visiteurs pendant les périodes de forte fréquentation.

Le nombre de personnes présentes sur l'île peut déjà passer de 3.000 habitants à un niveau compris entre 40.000 et 50.000 visiteurs pendant les journées d'été, ce qui met les services de Favignana à rude épreuve.

"Nous devrons nous préparer à une demande croissante, à commencer par le nettoyage des plages", a déclaré Giuseppe Pagoto.

La municipalité a d'ores et déjà installé 200 bouées d'amarrage autour de l'île pour empêcher les bateaux de jeter l'ancre près du rivage et envisage d'autres mesures afin de réguler les flux de visiteurs.

Une option consisterait à conditionner les autorisations permettant d'amener un véhicule sur l'île à une durée minimale de séjour. Les autorités souhaitent faire passer la durée moyenne des visites de cinq ou six jours à dix à quinze jours.

Selon Emanuela Amico, une visiteuse régulière venue de Rome, Favignana reste authentique, pour le moment.

" Jusqu'à présent, cela n'a pas beaucoup changé", a-t-elle dit.

" Le château est désormais illuminé la nuit, et les pêcheurs qui proposent des excursions en bateau sont ravis de parler du tournage et de montrer aux visiteurs les endroits où certaines scènes ont été filmées."

(Reportage Giselda Vagnoni, version française Benjamin Mallet)