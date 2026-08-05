Thomson Reuters: CA à +9% au T2, relève son objectif de croissance

Le logo de Thomson Reuters est visible sur le bâtiment de l'entreprise à Times Square, à New York.

Thomson Reuters a fait état ‌mercredi d'une hausse de 9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre ​grâce à ses trois principaux secteurs d'activité, et a relevé son objectif de croissance pour l'ensemble de l'année.

Le groupe de contenu et de technologie a ​indiqué que son chiffre d'affaires s'élevait à 1,95 milliard de dollars (1,69 milliard d'euros), légèrement au-dessus des ​estimations de 1,9 milliard de dollars.

Le bénéfice ⁠par action hors éléments exceptionnels s'est établi à 99 cents par ‌action tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 96 cents par action.

Thomson Reuters a également déclaré avoir revu à ​la hausse ses prévisions ‌de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de ⁠l'année, les portant à environ 8% contre une estimation précédente comprise entre 7,5% et 8%.

En juillet, Thomson Reuters a annoncé la cession de 51% de ⁠son activité Global ‌Print afin de créer une nouvelle coentreprise avec KKR, dans ⁠le but de se concentrer sur ses activités numériques et sur l’"IA ‌de niveau fiduciaire".

Au cours de l’été, la société commencera à ⁠proposer à ses clients l’accès à un nouveau modèle ⁠linguistique propriétaire de grande ‌envergure, conçu pour un usage professionnel et entraîné sur des contenus provenant ​de Westlaw, Practical Law, Checkpoint et ‌Reuters, a indiqué la société la semaine dernière.

"Notre priorité pour le second semestre est de renforcer ​encore notre position de leader dans le domaine des solutions d’IA de niveau fiduciaire fiables", a déclaré Steve Hasker, directeur général de ⁠Thomson Reuters, dans un communiqué.

L'action Thomson Reuters fait partie de celles qui ont été touchées cette année par les craintes liées aux défis que les nouveaux venus dans le domaine de l’IA, notamment Anthropic, font peser sur les entreprises établies.

(Rédigé par Kenneth Li à New York ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)