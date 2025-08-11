Avantor progresse après la prise de participation de l'investisseur activiste Engine Capital dans l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société de sciences de la vie Avantor AVTR.N augmentent de 10,4 % à 12,70 $ avant la mise sur le marché ** L'investisseur activiste Engine Capital, qui détient environ 3 % des actions de la société, a envoyé une lettre au conseil d'administration de la société, dans laquelle il estime que les actions de la société sont "profondément sous-évaluées" et demande que le conseil d'administration soit renouvelé avec de nouveaux administrateurs

** Dans sa lettre, Engine indique que la société doit mettre en œuvre des initiatives de réduction des coûts, améliorer l'affectation des capitaux, évaluer certaines ventes d'actifs non essentiels et procéder à un renouvellement du conseil d'administration

** Engine estime que l'action pourrait valoir entre 22 et 26 dollars à la fin de l'année 2027

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 45,4 % depuis le début de l'année