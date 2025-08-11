Avantor progresse après la prise de participation de l'investisseur activiste Engine Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 août - ** Les actions de la société de sciences de la vie Avantor AVTR.N augmentent de 8 % pour atteindre 12,44 $

** L'investisseur activiste Engine Capital, qui détient environ 3 % des actions de la société, a envoyé une lettre au conseil d'administration de la société, dans laquelle il affirme que les actions de la société sont "profondément sous-évaluées" et demande que le conseil d'administration soit renouvelé avec de nouvelles administratrices

** Engine demande instamment à Avantor d'envisager une vente, estimant qu'une transaction potentielle valoriserait les actions de la société entre 17 et 19 dollars

** Avantor déclare que son conseil d'administration est "activement engagé" dans la définition et l'exécution d'une stratégie dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires

** Nous nous réjouissons de poursuivre le dialogue avec tous nos actionnaires, y compris Engine Capital" - Avantor

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 45,4 % depuis le début de l'année