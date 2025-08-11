 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Avantor progresse après la prise de participation de l'investisseur activiste Engine Capital
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 août - ** Les actions de la société de sciences de la vie Avantor AVTR.N augmentent de 8 % pour atteindre 12,44 $

** L'investisseur activiste Engine Capital, qui détient environ 3 % des actions de la société, a envoyé une lettre au conseil d'administration de la société, dans laquelle il affirme que les actions de la société sont "profondément sous-évaluées" et demande que le conseil d'administration soit renouvelé avec de nouvelles administratrices

** Engine demande instamment à Avantor d'envisager une vente, estimant qu'une transaction potentielle valoriserait les actions de la société entre 17 et 19 dollars

** Avantor déclare que son conseil d'administration est "activement engagé" dans la définition et l'exécution d'une stratégie dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires

** Nous nous réjouissons de poursuivre le dialogue avec tous nos actionnaires, y compris Engine Capital" - Avantor

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 45,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AVANTOR
12,205 USD NYSE +6,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

