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AVANT-PREMIÈRE : SpaceX en forte hausse avant la publication de ses premiers résultats financiers
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 20:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions de SpaceX SPCX.O bondissent de 8,3% à la veille de la publication du premier rapport trimestriel de l'entreprise spécialisée dans l'Internet et les fusées, attendue après la clôture de la Bourse ** Ce rapport permettra d’évaluer dès à présent si les bénéfices de Starlink sont suffisants pour soutenir les dépenses en forte croissance de l’entreprise dans les domaines de l’IA et des projets spatiaux

** Les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires de 6,93 milliards de dollars pour le trimestre clos en juin et une perte nette ajustée de 1,94 milliard de dollars, soit 26 cents par action – données compilées par LSEG

** L'action SPCX cotait dernièrement à 122,67 dollars, soit un niveau inférieur au prix de 135 dollars fixé lors de l'introduction en bourse très réussie de la société en juin

** Une période de blocage des actions des investisseurs doit prendre fin le 6 août, ce qui devrait plus que doubler l'offre d'actions

** Les analystes attribuent en moyenne une recommandation “Achat”, avec vingt-sept recommandations “Achat”, six “Conserver” et une “Vendre” – LSEG

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