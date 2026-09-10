AVANT-PREMIÈRE : Oracle recule à l'approche de la publication de ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action Oracle ORCL.N a reculé de 3,5 % jeudi, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 1er septembre, dans l'attente de la publication de ses résultats du premier trimestre fiscal après la clôture, l'attention se portant sur la croissance de son activité cloud et les récentes mesures de contrôle réglementaire de l'UE

** Selon les données de LSEG, la société spécialisée dans les bases de données et les services cloud devrait afficher une hausse de 28 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 19.14 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 1,74 dollar, contre un chiffre d’affaires de 14.92 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,47 dollar il y a un an

** ORCL a atteint ou dépassé les estimations de bénéfice par action lors de cinq des huit derniers trimestres, le dernier résultat en deçà des prévisions remontant au premier trimestre 2025

** Les autorités européennes de la concurrence examinent actuellement les pratiques de l’entreprise en matière d’octroi de licences , selon un récent rapport de Reuters

** Les analystes soulignent que les investisseurs suivront également de près toute avancée concernant la levée de fonds de 20 milliards de dollars sur le marché des actions, qui “constitue le principal facteur pesant sur l’action ORCL depuis la publication des résultats du quatrième trimestre fiscal, surpassant même les inquiétudes liées à la concentration d’OpenAI”, a déclaré John DiFucci, analyste chez Guggenheim, qui a ajouté que “la réalisation de la majeure partie, voire de la totalité, de cette levée de fonds serait perçue positivement à court terme”

** M. DiFucci met toutefois en garde contre la possibilité d’une nouvelle levée de fonds à l’horizon

** Sur les 42 analystes qui couvrent ORCL, la répartition des recommandations est la suivante: 34 “achat fort” ou “achat”, 7 “conserver” et 1 “vendre”

** L'objectif de cours médian de 245 dollars reste inchangé par rapport au mois dernier

** L'action ORCL affiche une baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 22 % pour le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT et une baisse d'environ 3 % pour l'indice S&P 500 des logiciels et services

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