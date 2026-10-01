AVANT-PREMIÈRE : Nike en hausse avant la publication de ses résultats, alors que les analystes s'attendent à une baisse des ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action Nike NKE.N progresse de 2 % avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'attention se portant sur le recul de ses ventes alors que l'entreprise est confrontée à la concurrence de ses rivaux

** Le géant des vêtements de sport devrait annoncer une baisse de 3 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 11,32 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 43 cents, contre 49 cents il y a un an, selon les données compilées par LSEG

** La star française du football Kylian Mbappé a mis fin ce mois-ci à un partenariat de deux décennies avec NKE pour rejoindre la marque suisse de vêtements de sport On, infligeant ainsi à la société américaine une nouvelle défection très médiatisée

** Le titre a chuté d’environ 43 % depuis le début de l’année, sous-performant la hausse de 12 % de l’indice S&P 500

.SPX

** Le titre se négociait récemment à 20 fois les bénéfices attendus, soit un niveau inférieur à sa moyenne sur dix ans de 29 fois, selon LSEG