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AVANT-PREMIÈRE : NextEra Energy devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification)

21 octobre - ** L'action NextEra Energy NEE.N a progressé de 1,0 % en fin de séance mardi, la société devant publier mercredi avant l'ouverture de la Bourse des résultats trimestriels faisant état d'une hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice par action

** Selon LSEG, le fournisseur d’électricité et acteur des énergies renouvelables devrait afficher au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 8,63 milliards de dollars, contre 7,97 milliards de dollars à la même période de l’année précédente, et un BPA ajusté de 1,18 dollar, contre 1,13 dollar l’année dernière

** D’après les données de LSEG, la société a dépassé ou satisfait les attentes des analystes lors de chacune des huit dernières périodes de publication de résultats

** En juillet, la société a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse de la demande en électricité des centres de données, qui a stimulé ses activités de distribution d’électricité et d’énergies renouvelables

** En septembre, NextEra a annoncé avoir obtenu un prêt du ministère américain de l’Énergie d’un montant maximal de 1,9 milliard de dollars pour soutenir la remise en service de sa centrale de Duane Arnold, dans l’Iowa, alors que le pays cherche à augmenter sa capacité de production d’électricité pour répondre à la demande croissante

** Sur 22 analystes, 14 recommandent d’« acheter » ou de « fortement acheter » le titre, sept de le « conserver » et un de le « vendre »

** Le titre a reculé de 1,6 % depuis le début de l'année, sous-performant le S&P 500, qui a progressé de près de 13 %

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