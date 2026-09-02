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AVANT-PREMIÈRE-NetApp en légère hausse avant la publication de ses résultats, l'accent étant mis sur le chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 19:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Mercredi, l'action NetApp Inc ( NTAP.O ) a progressé de 0,4 % à 183,81, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs restant attentifs à la forte demande persistante pour les services de cloud hybride

** Selon LSEG, la société spécialisée dans le stockage et la gestion des données devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 18 % à 1,84 milliard de dollars et un BPA ajusté de 2,12 dollars, contre 1,55 dollar il y a un an

** Le titre a bondi d’environ 72 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 13 % de l’indice Nasdaq

.IXIC

** Le titre se situe à environ 12 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 209,06 dollars, atteint le 13 août 2026

** Le titre se négocie actuellement à 19 fois les bénéfices attendus, contre un ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 14, selon les données de LSEG

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