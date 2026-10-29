AVANT-PREMIÈRE : les résultats de Caterpillar sont attendus alors que l'on observe le développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprend l'article BUZZ publié mercredi sans modification)

29 octobre - ** Mercredi, l'action Caterpillar CAT.N a progressé de 0,4% à 716,37 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur la demande liée à l'IA

** Selon LSEG, le fabricant d'équipements de construction et de production d'électricité devrait afficher une hausse de 16,5% en glissement annuel de son chiffre d'affaires trimestriel, à 20,54 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 7,08 dollars contre 4,95 dollars il y a un an

** Au trimestre précédent, la société avait annoncé une forte hausse de ses bénéfices, grâce au développement des centres de données dédiés à l’IA; les investisseurs chercheront des signes indiquant que cette tendance se poursuit

** Le mois dernier, CAT a annoncé un investissement d’un milliard de dollars pour étendre sa capacité de production en Caroline du Nord, invoquant la demande croissante pour ses équipements compacts utilisés dans la construction de centres de données

** L’action CAT a bondi de 25% depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 13% de l’indice S&P 500 .SPX et celle de près de 9% du secteur industriel du S&P 500 .SPLRCI

** Le titre s’échangeait récemment à 22 fois les bénéfices prévisionnels, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 18, ce qui suggère une valorisation élevée; l’action se situe à environ 33% en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 1.073,46 dollars atteint le 30 juin 2026

** Sur les 30 analystes couvrant CAT, les recommandations sur le titre se répartissent comme suit: 17 “achat fort” ou “achat”, 12 “conserver” et 1 “vendre”; le cours cible médian de 908 dollars est en baisse par rapport aux 967,50 dollars d’il y a un mois