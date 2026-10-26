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AVANT-PREMIÈRE : Les investisseurs attendent les détails sur les livraisons dans les résultats de Boeing attendus mardi
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 19:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action Boeing BA.N a progressé de 0,3 % à 188,95 dollars lundi; les investisseurs devraient se concentrer sur les perspectives de livraisons du groupe aérospatial, qui seront dévoilées mardi avant l'ouverture de la Bourse dans le cadre de la publication de ses résultats trimestriels

** Selon LSEG, la société devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 2 %, à 23,84 milliards de dollars contre 23,27 milliards il y a un an, ainsi qu’une perte ajustée de 0,21 dollar par action contre une perte de 7,47 dollars par action l’année dernière

** Reuters a rapporté vendredi, en citant des employés de Boeing et des documents judiciaires , que le litige opposant BA à un petit fournisseur basé en Floride avait interrompu la production de son 777-cargo pendant près de deux mois et perturbé la production du 767

** La FAA a certifié le 20 octobre le 737 MAX 10, la plus grande version de son avion le plus vendu, ouvrant ainsi la voie à des livraisons essentielles au redressement financier de la société

** Au trimestre précédent, la société a annoncé une perte plus importante que prévu en raison des coûts liés aux programmes, mais a généré un flux de trésorerie disponible positif grâce à l’accélération de la production du 737

** Les actions de BA ont chuté de 13 % depuis le début de l'année, sous-performant ainsi le Dow, qui a enregistré une hausse d'environ 9 % .DJI sur cette période

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