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AVANT-PREMIÈRE : Les actions de Gap en hausse avant la publication des résultats, attendus après la clôture
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 21:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action Gap GAP.N a légèrement progressé de 0,2 % jeudi; la société devrait afficher un chiffre d'affaires et un BPA en baisse lors de la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture de la Bourse

** Selon LSEG, le distributeur de vêtements devrait afficher au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 3,69 milliards de dollars, contre 3,73 milliards il y a un an, et un BPA ajusté de 0,48 dollar, contre 0,57 dollar sur la même période de l’année précédente

** Les investisseurs devraient se concentrer sur l'évolution des ventes de GAP, qui est en pleine restructuration ** En mai, la société a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles , signe d’une pression exercée par les Américains qui réduisent leurs dépenses discrétionnaires

** Les analystes de Wall Street se montrent prudemment optimistes concernant le titre: 10 d’entre eux lui attribuent une recommandation “Achat” et 11 une recommandation “Conserver”

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour GAP est de 24,40 $; le titre cotait dernièrement à 21,20 $

** Le titre a sous-performé en 2026, reculant d'environ 17% depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 13% pour l'indice S&P 500 .SPX

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