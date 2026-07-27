AVANT-PREMIÈRE : Le titre Cadence en hausse avant la publication d'un rapport suscitant des espoirs concernant la conception de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** L'action de Cadence Design Systems CDNS.O a progressé de 4,1% à 339,51 dollars lundi, dans l'attente des résultats du deuxième trimestre qui seront publiés après la clôture, l'attention se portant sur la demande pour ses outils de conception basés sur l'IA

** Selon les données de LSEG, le fabricant de logiciels d’automatisation de la conception électronique devrait afficher une hausse de 24% de son chiffre d’affaires trimestriel, à 1,58 milliard de dollars, ainsi qu’un BPA ajusté de 2,05 dollars, contre 1,65 dollar il y a un an ** Les investisseurs attendront avec impatience les commentaires concernant le lancement récent de son agent IA AuraStack , qui automatise la conception des circuits imprimés et du conditionnement des puces ** Au trimestre dernier, la société basée à San José, en Californie, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel en raison de la forte demande de puces d’IA, mais a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison d’une acquisition

** Le titre affiche désormais une hausse d’environ 9% depuis le début de l’année, surpassant le gain d’environ 7% du Nasdaq

.IXIC , bien qu’il sous-performe la progression d’environ 14% du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT

** Le titre se négociait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 37, soit un niveau inférieur à sa moyenne sur cinq ans de 42

** Sur 26 analystes, 24 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 2 recommandent de “conserver”; l'objectif de cours médian est de 400 dollars