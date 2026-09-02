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AVANT-PREMIÈRE-Le cours de l'action HPE recule alors que les investisseurs s'intéressent à la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 19:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression de la date et correction d'une faute de frappe dans la première puce)

2 septembre - ** Les actions de Hewlett Packard Enterprise ( HPE.N ) ont reculé de 1,3 % mercredi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'attention se portant sur la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA

** Les actions de son concurrent Dell ( DELL.N ) ont progressé de 7 % après que la société a revu à la hausse mardi en fin de journée ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices , grâce à la demande pour ses serveurs IA

** Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires trimestriel de HPE progresse de 30 % pour atteindre 11,91 milliards de dollars et à ce que le BPA ajusté s’établisse à 0,93 dollar, contre 0,44 dollar il y a un an – données LSEG

** Au trimestre précédent, HPE avait dépassé les estimations et revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, invoquant une forte demande dans ses segments des réseaux et de l’IA

** Le titre a bondi d'environ 109 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 12 % pour le S&P 500 .SPX

** L'action se négociait récemment à 13 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur cinq ans de 9 fois - données LSEG

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