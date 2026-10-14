AVANT-PREMIÈRE : L'action Prologis recule ; les résultats sont attendus jeudi avant l'ouverture de la Bourse

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14 octobre - ** L'action Prologis PLD.N a reculé de 0,6 % mercredi, dans l'attente de ses résultats trimestriels attendus jeudi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur la demande de location et sur les mises à jour concernant son acquisition en cours de la société britannique Segro

** Selon LSEG, la société d’investissement immobilier devrait publier un chiffre d’affaires trimestriel de 2,29 milliards de dollars, contre 2,05 milliards un an plus tôt, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait s’établir à 0,81 dollar, contre 0,82 dollar il y a un an

** En juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions de FFO pour l'ensemble de l'année, grâce à une forte demande en matière de location d'entrepôts et d'infrastructures d'IA, et a fait état d'un nombre record de contrats de location signés

** Fin septembre, les actionnaires du bailleur immobilier britannique Segro ont approuvé l'acquisition par Prologis, la transaction devant être finalisée au cours du premier semestre 2027

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 12 notes "achat fort" ou "achat" et cinq notes "conserver", selon les données de LSEG

** L'objectif de cours médian à 12 mois fixé par Wall Street s'élève à 159,50 $; le titre cotait dernièrement à 132,81 $

** PLD a sous-performé l'indice S&P 500 .SPX depuis le début de l'année; Prologis affiche une hausse de 4 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P 500 a progressé d'environ 13 % sur la même période