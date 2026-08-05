AVANT-PREMIÈRE : Disney devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats prévue mercredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de changement à l'approche de la publication des résultats)

5 août - ** L'action Walt Disney Co DIS.N progresse de 0,3 % à 98,41 dollars ce mardi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés mercredi avant l'ouverture de la Bourse. La société devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action, malgré les inquiétudes liées à la baisse de la fréquentation internationale de ses parcs d'attractions

** Selon LSEG, le conglomérat du divertissement et des médias devrait afficher au troisième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 7 % à 25,40 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,86 dollar, contre 1,61 dollar il y a un an

** Les investisseurs devraient se concentrer sur la fréquentation des parcs et la croissance du nombre d’abonnés aux services de streaming ** En mai, le nouveau directeur général de Disney, Josh D'Amaro, a présenté sa stratégie " " pour l'entreprise, affirmant que celle-ci resterait attachée à l'excellence créative, renforcerait son activité de streaming, tirerait parti des événements sportifs en direct et continuerait d'investir dans les parcs à thème et les compagnies de croisière

** DIS a également signalé une baisse de la fréquentation de ses parcs d’attractions aux États-Unis, invoquant une diminution du nombre de visiteurs internationaux et une concurrence accrue ** "Le débat s'est désormais orienté vers la santé des consommateurs et la pérennité des "Expériences", ainsi que vers les perspectives en matière de contenu et d'engagement sur l'ensemble de l'offre de streaming", ont écrit les analystes de Jefferies dans une récente note de prévision

** Le titre a reculé de 13,5 % depuis le début de l’année, sous-performant ainsi la hausse de 12,7 % enregistrée par l’indice Dow Jones " .DJI "

** L'objectif de cours médian des 33 analystes s'établit à 126,20 dollars, tandis que 30 d'entre eux attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou "acheter fortement", deux la classent "conserver" et un la recommande "vendre", selon LSEG