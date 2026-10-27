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AVANT-PREMIÈRE : Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mardi
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 10:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprend l'article BUZZ publié lundi sans modification)

27 octobre - ** L'action Coca-Cola KO.N a reculé de 0,3 % lundi, alors que la société devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels attendus mardi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon LSEG, le géant des boissons devrait afficher au troisième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 4 %, à 12,92 milliards de dollars contre 12,41 milliards il y a un an, ainsi qu'un BPA ajusté de 0,88 dollar contre 0,82 dollar à la même période de l'année précédente

** Les investisseurs attendent également des informations concernant une éventuelle introduction en bourse d’un montant d’un milliard de dollars pour la filiale indienne de la société, dont le dépôt de dossier serait envisagé pour décembre

** Les recommandations des analystes concernant KO comprennent 21 avis "achat fort" ou "achat" et six avis "conserver", d’après les données de LSEG

** Le titre a bondi d’environ 32 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse d’environ 9 % de l’indice Dow

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