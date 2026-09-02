AVANT-PREMIÈRE : Broadcom recule avant la publication de ses résultats, attendus après la clôture

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2 septembre - ** L'action du fabricant de puces Broadcom

AVGO.O a reculé d'environ 0,5 % mercredi, alors que les analystes s'attendent à ce que la société annonce un chiffre d'affaires nettement supérieur dans ses résultats trimestriels, qui seront publiés après la clôture de la Bourse.

** Selon LSEG, la société devrait afficher pour son troisième trimestre fiscal un chiffre d’affaires en hausse de 84 %, à 29,36 milliards de dollars contre 15,95 milliards il y a un an, ainsi qu’un BPA ajusté de 3,24 dollars contre 1,69 dollar il y a un an

** Cependant, Blayne Curtis, directeur général chargé de la recherche sur les actions dans le secteur des semi-conducteurs chez Jefferies, déclare dans une note publiée avant la publication des résultats d'AVGO: "Nous ne voyons pas beaucoup de potentiel de hausse pour les chiffres relatifs à l'IA pour l'année civile 2027 par rapport aux attentes, et nous ne pensons pas que Broadcom donnera des prévisions pour 2028."

** AVGO a dépassé les estimations de bénéfices des analystes au cours des huit dernières périodes de publication, selon les données de LSEG

** En juin, Broadcom n’a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, et son dirigeant a laissé inchangées les prévisions de ventes pour 2027

** Un rapport de Bloomberg publié en août, citant des sources proches du dossier, indiquait que Broadcom était en pourparlers avec un groupe de prêteurs afin de lever plus de 60 milliards de dollars de financement par emprunt pour un accord de financement de puces d'IA qui profitera à Anthropic et à d'autres entreprises

** Sur les 51 analystes qui couvrent le titre, 47 lui attribuent la recommandation "acheter" ou "acheter fortement" et quatre "conserver"

** Le titre se négocie à plus de 25 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 495,00 dollars, atteint le 3 juin

** Depuis le début de l’année, AVGO a progressé d’environ 6 %, sous-performant ainsi l’ .IXIC du Nasdaq, en hausse de près de 13 %